〈北部〉清水地熱發電廠簽約 最快109年商轉

2017-07-15

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府主導的清水地熱發電廠BOT及ROT案昨天簽約，台電子公司台汽電與民間業者結元科技合資組成的宜元公司，將在大同鄉清水地熱區完成發電機組新建、增建、修建及營運作業，最快一○九年商轉，首期裝置容量一MWe（一百萬瓦），年發電量九百萬度，扣除廠區用電，可供七千戶家庭使用。

宜蘭縣地熱資源豐富，縣府一○一年與噶瑪蘭清水股份有限公司簽約，擬在清水地熱區設置發電機組，後因噶瑪蘭公司財務問題而解約。

宜元獲20年營運權

縣府去年重新招商，台汽電及結元科技組成的策略聯盟出線，取得發電廠廿年營運權，營運期間，要交付縣府四千餘萬元權利金。

代表縣府簽約的宜蘭縣代理縣長吳澤成表示，台灣能源仰賴進口，多元能源替代方案有必要性，縣府基於這樣方向，擔負起該做的事，這次地熱招商「只許成功，不許失敗！」

將規劃地熱教育館

首期工程建置一MWe地熱發電機組，斥資一．七億元，開發面積五．八公頃，除了商轉，還規劃地熱教育館，結元科技經理林伯耕說，地熱廠區現有地熱井深度兩千至三千公尺，地底溫度最高攝氏兩百五十度，均溫一百五十度以上，符合地熱能源開發標準及效率，且地熱能源可持續廿四小時運作，不受颱風、豪雨影響，具有十足開發潛能。

縣府工旅處說，簽約完成後，後續還需完成環評程序等前置作業，最快三年後投入商轉，再視營運狀況，提出第二期計畫，二期總裝置容量四MWe，可供應兩萬八千戶家庭用電。