〈北部〉竹南公所洽公難停車 地主無償借停

2017-07-15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所腹地小又位處鬧區，長久以來，洽公民眾停車困難。鎮公所相中代表會旁一塊一百多坪閒置私有地，與地主顏清紋接洽承租充作停車場；顏清紋不僅一口答應，還無償提供借用，解決洽公民眾停車困擾。

竹南鎮公所位處市中心，廳舍腹地小，長久以來，僅有鄰大門口的中正路旁供洽公民眾停放汽車，但頂多也只能停放十餘輛，加上公所周邊有銀行、農會、地政、戶政等機關，停車格往往是「滿格」狀態，以致開車洽公民眾往往得繞行碰運氣，或停放遠處，十分不便。

鎮公所曾試圖尋找周邊空地，盼增闢停車場，但因周邊都是精華地段，也無空餘土地可利用。不過，鎮長康世明觀察到，位於代表會旁一處私人土地，以磚牆圍起，長期未使用，遂與地主接洽，得知這塊土地是地主顏清紋的老家，但他已搬離居住，閒置未用。康向顏說明公所用意，並盼能租用，沒想到顏清紋竟願意無償提供借用。

地主顏清紋無私精神 令人欽佩

顏清紋為竹南扶輪社社長，他說，「親善、服務」是扶輪社的精神，能夠協助公所便民，也是扶輪精神的展現。

公所表示，尤其顏家土地，位處精華地段，一坪少說廿萬元起跳，空間也足夠蓋大樓，顏清紋願意放下利益，轉做公益，令人敬佩。

公所立牌告示 僅供洽公停車

公所獲地主同意後，經整理劃設十餘個停車格，數量雖不多，但也解決洽公民眾停車困擾；不過，公所也立牌告示，停車場僅供公務及洽公民眾使用，開放時間為上午七點半到下午五點半，請民眾遵守管制時間，切勿占用。