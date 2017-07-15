〈北部〉COSPLAY大賽、動漫熱音趴 今明免費進場

2017-07-15

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園國際動漫大展的重頭戲COSPLAY桃園盃大賽、夏日動漫熱音PASS趴，今、明兩天下午兩點分別在桃園展演中心二樓展演廳登場，都開放免費進場；另參觀動漫大展，每天前一百名都有入場禮。

桃園市文化局指出，COSPLAY桃園盃大賽邀請多名動漫界知名COSER擔任評審，賽前也將帶來華麗的COSPLAY示範表演，並與觀眾近距離互動、接觸，卡司包含扮演蘿莉系知名的COSER毛毛（Momo），曾受邀至各國COSPLAY、且在國際間享有盛名的Neneko，以及擔任過多國COSPLAY大賽評審的紅月司。

今年有廿五組參賽者報名COSPLAY桃園盃大賽，會帶來走秀、唱歌、戲劇等創意表演，「秀」出動漫故事裡不同角色的魅力。文化局指出，「服裝配件、造形妝髮、角色相似、舞台效果、才藝加分」是這次主要評分項目，將選出前三名和一名人氣獎，分別有三萬元至五千元不等獎金。

明天登場的「夏日動漫熱音PASS趴」，演出陣容也很精彩，有充滿青春活力的樂團「飛雲冰淇淋」、台日結合的日系創作樂團「Tiny Minim微音工作室」、熱血動漫歌手「無碼寶貝」演唱經典動漫組曲、日系女子偶像團體「Bonnie Bunny」與「月夜少女」聯合熱舞演出；文化局也力邀貓菻、喵芸、林庫三名COSER組成的舞蹈團體「翼之端」，將帶來動感十足的VOCALOID舞曲，以一連串歌舞演出，展現動漫界的熱力四射。

文化局表示，桃園國際動漫大展已進入倒數壓軸階段，各式大小活動不斷，且前一百名入場就送參觀禮，喜愛動漫的朋友千萬不要錯過，詳情可查詢「桃園國際動漫大展」官方網站、臉書粉絲專頁，或電洽：332-2592轉分機8541洽陳先生。