〈北部〉宜花公益路跑 助弱勢兒做愛心

2017-07-14

〔記者簡惠茹、王錦義／綜合報導〕公益兼觀光，宜、花都辦路跑，宜蘭縣聖嘉民啟智中心三十週年慶系列活動，訂於十一月四日舉辦「白日夢公益路跑暨園遊會」，邀請願意為夢想努力的朋友參賽；花蓮黎明教養院將在十月十五日舉行「花蓮海洋馬拉松—肯納秋履公益路跑」，活動報名費用扣除成本後，將全數用於支持花蓮黎明喜樂園－肯納莊園的興建，去年吸引六千多人報名參加，還有五十個肯納家庭報名挑戰，今年擴增到一萬人，同時培訓肯納院生勇敢挑戰廿一公里半馬路線。

聖嘉民啟智中心民國七十六年由義大利籍神父呂若瑟創辦，是照顧心智障礙者專責機構，呂若瑟說，一路走來，感謝許多貴人相助，盼藉由大家的關懷，讓愛傳下去。

「白日夢公益路跑暨園遊會」分為健康跑六公里、半馬二十一公里、全馬四十二公里，活動盈餘捐給聖嘉民，宜蘭市公所也出資贊助，市長江聰淵請各界踴躍報名。

黎明機構執行長林木泉說，活動是全台灣罕見以海洋為主題的最大路跑活動，希望能夠吸引更多愛跑人士來到花蓮，在享受藍色海洋絕美風景時，也能夠關心肯納兒與更多弱勢族群。

主辦單位指出，花蓮海洋馬拉松共有卅公里、廿一公里、十二﹒五公里與五公里的組別，由黎明教養院對面的花蓮港做為起跑點與終點，路線北從七星潭、南至洄瀾灣開心農場（原台開心農場）。即起網路報名，可直接上「活動咖」網站搜尋「花蓮海洋馬拉松」。