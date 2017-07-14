〈北部〉流感沒退燒 花縣61院所備抗病毒藥劑

2017-07-14

7月第一週 急診就診率偏高

〔記者花孟璟／花蓮報導〕夏天還在流感嗎？依據疾病管制署監測資料，今年流感疫情在夏季出現異常偏高，花蓮縣本月第一週的急診類流感就診率有十七﹒二一％，高於全國二％，門診類流感就診率則略低於全國。花蓮縣衛生局表示，民眾有呼吸道症狀前往合約醫療院所就醫，只要符合資格，即可使用公費抗病毒藥劑。

花蓮縣衛生局疾病管制科長簡宏昌說，一般流感病毒活躍時間最遲到每年四月以後，因天氣轉暖而感冒的人數就會減少，但今年似乎有反常跡象，一直到六、七月都還持續走高。

依照疾病管制署統計，一○六年的第廿七週（七月二日至七月八日），花蓮縣類流感就診率，大醫院急診有十七﹒二一％，高於全國平均值的十五﹒○八％；至於一般診所的就診率則是一﹒八一％，比全國的一﹒九七％略低。

衛生局表示，目前對抗流感最有效的藥物是口服「克流感」，以及吸入式的「瑞樂沙」，最佳投藥時間是症狀開始後四十八小時內服用，效果最佳，當民眾出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛、頭痛等症狀時，應儘速到各合約醫院、診所就醫。

公費藥劑 延長使用至月底

衛生局表示，政府為控制疫情，核准醫院使用以上兩種公費流感抗病毒藥劑，一般都是只有核准使用到每年的四月底，今年因為流感疫情仍然偏高，而延長使用至七月底。

凡經醫師判定，符合條件包括流感併發重症通報案例、重大傷病患者、類流感群聚事件、BMI超過卅的肥胖者、家人同事同學有類流感發病者，以及出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、低血壓、意識改變等「危險徵兆」的病人，可以不用進行流感快篩，依規定使用公費克流感等抗病毒藥劑。

而花蓮縣六十一家有流感抗病毒藥劑的合約醫院、診所名單，可上花蓮縣衛生局網站www.hlshb.gov.tw的「便民服務」欄位查詢，或免付費電話1922疫情專線。