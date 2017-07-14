〈北部〉離職員工告白 加班像賺醫藥費 外勞月加160小時

2017-07-14

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕燿華電子離職員工小志（化名），回想在燿華工作日子說，他經常性加班，身體每下愈況，宛如在賺「醫藥費」。

小志是宜蘭子弟，進入燿華宜蘭廠生產線當作業員，為了賺更多錢，往往選擇擔任大夜班，賺取額外班別津貼，每晚十二點上班，雖然表定工作時間是八小時，他通常每兩天就加班到中午十二點，上滿足足十二小時，騎著機車沿著濱海公路上下班時間，腦子想著什麼時候把貸款還完，開啟新的人生？

小志說，他的本薪是兩萬一千四百九十元，額外設有全勤獎金兩千元、績效獎金、職務加給，如果請一天假，便拿不到全勤獎金，公司設各種獎金，說穿了都是在壓低本薪。

「如果底薪夠高，我何必加班？」小志說，剛進入公司問過加班情形，主管告訴他，有人一個月加班九十九小時，賺到七萬元，有些外勞甚至假日不休息，一個月加班時數一百六十小時，他的加班費最多領到兩萬多元，小志苦笑說，每天睡不飽，身體感覺越來越差，好像在賺「醫藥費」。

燿華電子宜蘭廠主要製作印刷電路板，有時以強酸強鹼清洗物件，小志說，公司為了不浪費人力，負責生產線組裝拆解工作的他，有時被叫去把化學藥劑倒進化學槽，自己不知手上拿的是什麼東西，也沒人提過，只知有人被濺起藥劑噴到眼睛受傷，過程中，他戰戰兢兢，大嘆為錢賭性命。