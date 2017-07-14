〈北部〉燿華超時加班？ 宜縣議員促專案徹查

2017-07-14

超時質疑 業者說陸續增聘人力

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕燿華電子今年五月刊登媒體徵才廣告中，直接下標「加班費完勝勞基法，橫掃全宜蘭」，宜蘭廠發生四死兩傷工安意外後，不僅勞安出包，也被質疑員工超時工作，宜蘭縣議員薛呈懿要求縣府勞工處成立專案小組徹查；勞工處表示，已有持續勞檢。

針對各界質疑，燿華發言人李麗君回應，新聘員工均做五休二方式輪班，公司陸續增聘員工，補足人力。

燿華電子民國一百年在宜蘭縣利澤工業區設廠，聘用員工人數一○九二人，本國勞工八百七十八人，外籍兩百一十四人，燿華宜蘭廠六月二十六日釀成重大工安事故，內部勞安和勞動條件引起各界關切。

違規罰幾萬元 網友批不痛不癢

縣府勞工處一○四年、一○五年到燿華宜蘭廠抽檢，都有查到違規並開罰，這兩年勞檢發現，有員工連續上班十三小時及十六小時、連上三十四天班，每年各開罰兩萬元、四萬元，但是有網友不滿地說，一家五十八億資本額的公司，一年只被罰幾萬元，根本不痛不癢。

薛呈懿說，燿華宜蘭廠四死兩傷工安事故，顯示先前勞檢工作，已不足以預防意外發生，勞工單位不只要釐清責任，更要從頭檢視宜蘭縣相關產業，例如密閉空間工作環境，是否做好安全訓練和防護配置。

薛呈懿表示，燿華讓員工超時加班和連續上班，都曾被勞工處開罰，廠方仍再三違規，縣府應有更積極作為，她建議成立專案小組，督促企業主改善勞工職場環境，避免陷入惡性循環；宜蘭縣議會副議長林棋山呼籲勞工處，徹底檢視勞工安全有哪些疏忽？資方有沒有落實生產線安全？

勞工處僅4人勞檢 工作量大

勞工處長黃玲娜說，燿華宜蘭廠意外發生後，縣府提供罹難者家屬必要協助，職安權責屬於中央，勞工處不便多談，至於宜蘭縣勞動條件檢查，勞工處一直在做，一年案件多達八百件，由四名勞檢員負責處理，工作量很大，保障勞工朋友權益，勞工處責無旁貸。