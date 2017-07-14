〈北部〉竹縣捕蜂、捉蛇 仍由消防執行

2017-07-14

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕宜蘭、南投等十一個縣市政府，將民眾請求捕蜂、捉蛇案件回歸農業單位處理，新竹縣因考量財政困難等因素，縣長邱鏡淳裁示維持現行作法、由消防局協助。

消息昨天傳出，基層消防人員多感到打擊士氣，擔心排擠救災救護勤務的調度及執行，但也只能盡力而為。

過去曾有消防隊員在執行捕蜂、捉蛇勤務中喪生，撫卹部分卻遭銓敘部審定非屬消防法的法定勤務，僅能核定「因公死亡」，而非「因公殉職」，引起消防人員反彈。經中央協調後，指示自一○六年度起相關機制由農政單位主政。

不過，縣府農業處長邱世昌表示，農業處僅一名保育人員，各公所農業課也未必配合，因此對於民眾請求捕蜂、捉蛇提出兩個因應方案，一是委託民間專業單位，概估一年約需編列一千兩百萬元預算；另一案是維持現階段作法，威脅人民安全、屬急迫性質者，仍請各鄉鎮市消防分隊協助。經協調，考量縣府財政困難等因素，邱鏡淳裁示暫時維持現階段作法。

新竹縣消防局表示，消防法明訂消防三大任務為預防火災、搶救災害及緊急救護，為民捕捉蜂、蛇等野生動物並非法定消防工作，也不是消防專業領域。

統計近五年出勤資料，捕蜂、捉蛇案件每年約三千多件，相較於火警一千六百餘件、緊急救護一萬八千餘件，已出現排擠情形，影響救災救護勤務的調度及執行。

據消防署統計，關於捕蜂、捉蛇業務，目前有宜蘭、南投等十一個縣市回歸農政單位處理；台南市、台北市、新北市尚待核定；跟新竹縣一樣仍由消防單位執行的有新竹市與苗栗縣、屏東縣；其他縣市則尚在協商研議中。