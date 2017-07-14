〈北部〉三灣鄉公所「無殼」 新廳舍有譜

2017-07-14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉公所廳舍老舊狹小，用地也是承租使用，每年得繳八十萬元租金，是全台唯一沒有「自己的家」的公所；經鄉公所與苗縣府多年爭取，獲內政部同意補助六千多萬元另建廳舍，結果招標不利，補助經費於去年被中央收回。立委徐志榮趁內政部長葉俊榮下鄉，提出請託；葉俊榮表示，將以專案協助處理。

對於新建廳舍又出現契機，三灣鄉長溫志強表示，新建廳舍設計規劃都已完成，預計總經費九千九百多萬元，興建地下一層、地上四層樓的新辦公廳舍，公所自籌配合款三千五百萬元也沒有問題，「萬事具備、只欠東風」，若未來內政部願意再度挹注補助經費，公所也會好好把握，積極尋求廠商參與。

三灣鄉公所於民國五十五年向在地五穀宮祭祀公會承租土地，興建廳舍使用至今，建物已顯老舊，且隨著人員編制增加，廳舍空間不敷使用，加上地價逐年上揚，年租金不斷調漲，目前年租金八十萬元，對鄉公所是不小的負擔。

鄉公所曾與祭祀公會商討徵收，但地主逾兩百人，徵收困難重重；經公所與苗縣府多次向內政部爭取經費，於一○三年獲內政部同意補助六千五百萬元，並選定緊鄰台三線外環道都市計畫道路和平街旁約零點五二公頃的土地，做為新廳舍基地。不料，新建廳舍標案，屢屢流標，內政部於去年將經費收回，使得公所擺脫「無殼蝸牛」的夢泡湯。

葉俊榮前天下鄉苗栗，徐志榮當面向他請託，不要讓三灣鄉公所成為全台唯一沒有「自己的家」的公所。葉俊榮對於三灣鄉公所新建廳舍補助經費，因執行困難被收回，也感到可惜，表示會請內政部以專案方式，協助處理。