〈北部〉戶外追火車 竹市鐵道藝術村有特「攝」

2017-07-14

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市文化局爭取兩千八百八十七萬元經費，改造鐵道藝術村空間，結合藝廊、咖啡廳、親子空間、藝術家工作室，完成後站藝文走廊，民眾可近距離體驗看火車的樂趣，還能喝咖啡、欣賞藝術。

新竹市鐵道藝術村前身是新竹火車站鐵路倉庫，興建於日治時期，已有七十六年歷史，以檜木橫梁、紅磚牆與屋頂建成，採無樑柱設計，一○四年被登錄列為歷史建築。

新竹市文化局爭取文化部經費進行大改造，邀請專業策展單位智邦藝術基金會進駐、空間改造專家蔡明穎建築師重新規劃倉庫空間，打掉過去阻礙光線、動線的複雜隔間，將四百坪空間改為開放式展場，陽光與空氣自然流通，一掃過去昏暗、動線不佳印象。

民眾可自由休憩、看展，且設有戶外追火車平台，距軌道不到一公尺，可體會火車近距離在窗外經過的驚喜、觀賞多種火車，包括內灣支線觀光列車、軍事基地的軍備運輸車、東部幹線觀光列車，是鐵道迷朝聖的打卡亮點。

鐵道藝術村七月改造完工，並邀請國際級攝影大師阮義忠舉辦攝影生涯四十年來的「新竹攝影創作」，明天（十五日）開展。

新竹市長林智堅說，改造後的鐵道藝術村，還原建築原始紅磚木造風貌，讓光線自然進入，營造寬闊空間感，並已有多名在地青年藝術家進駐，賦予濃厚藝術創作氣息，另有親子閱讀空間與藝術咖啡廳，更符合藝術村的特色。

林智堅表示，改造後的鐵道藝術村結合藝廊、輕食餐廳、多功能教室等多元功能，適合全家大小攜手走訪，逛展看火車。