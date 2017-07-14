〈北部〉桃高新生入學 7對雙胞胎報到

2017-07-14

〔記者陳昀／桃園報導〕許多高中職在昨天辦理新生報到，桃園高中今年的新生中，有多達七對雙胞胎，校長林煥周說，雙胞胎在國中小同校很常見，但考上同一所高中相當難得，七對是桃高歷屆最多。

七對雙胞胎分別為葉治伶及葉治吟、曹銨文及曹芸瑜、林子順及林子翔、鍾昊嶧及鍾昊霖、游子瑩及游子萱、鄭莛穎及鄭莛蓁、劉馥萱及劉寯寰。

林子順及林子翔因為長得太像，刻意剪不同的髮型方便大家區分，林子翔的成績較好，林子順為了迎頭趕上，考前努力衝刺，終於一起考上桃高。

鍾昊嶧及鍾昊霖不但長相神似，兄弟倆也默契十足，受訪時，兩人幾乎異口同聲回答相同的答案，他們說，常被同學誤認為對方，還曾經被老師誤會蹺課跑到別的班級，很有趣。

曹銨文及曹芸瑜是龍鳳胎，長得不太像、個性也不同，國中、國小雖然同班九年，但不告訴大家就不會被發現，直到老師要求交「爸媽認識過程」的作業，因為兩人作業情節太相似才被注意。

劉馥萱及劉寯寰也是龍鳳胎，他們不好意思地說，因為常常一起上下學、補習，還被同學誤認為情侶。

葉治伶及葉治吟表示，一起讀高中、互相作伴比較不會緊張，但希望不要同班，不想被比較，也希望不要總是依賴對方；鄭莛穎及鄭莛蓁也說，一起上學感覺比較安心，可以相互討論功課；游子瑩及游子萱因為是異卵雙胞胎，長相不像、學業也各自獨立，過去幾乎沒有同班。

另外，桃園高中今年有兩名會考成績5A++的新生，分別是黃聖翔、石芷瑜，兩人表示，因為桃高離家近而且鄰近虎頭山，校園環境好，加上校風活潑、沒有壓迫感，所以選擇桃高，石芷瑜笑說，「桃高的制服很可愛！」