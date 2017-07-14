〈北部〉讓遊客安心玩 市府年底推露營地圖

2017-07-14

〔記者陳昀／桃園報導〕露營活動越來越夯，根據台灣露營協會統計，全台灣的常態性露營人口已突破兩百萬人，市議員楊朝偉、蘇志強昨天指責說，兩年前就要求市府針對場地管理、安全規範等訂定自治條例，但市府卻視而不見，未積極輔導業者合法經營，不在乎民眾的露營安全。

對此，市府觀光旅遊局局長楊勝評表示，露營場地的管理、安全規範和土地開發，牽涉的法令和主管機關眾多，訂定自治條例無法實際解決問題，市府正在推動「露營地行銷管理計畫」，全國首創訂定「基本安全原則」，將於兩個月內完成全市露營業者的安全普查，今年底前推出「桃園市露營地圖」，將露營場地等資訊完整揭露在官網上，讓遊客玩得安心。

楊朝偉、蘇志強表示，很多露營場地的業者想合法經營卻苦無管道，因為想符合休閒農場的高門檻難如登天，露營區由交通部觀光局主管，地方政府並非主管機關，業者只好各自為政，遊客也只能自求多福。

多數露營區 難申請合法化

兩位議員指出，露營場地合法關鍵在於申請為休閒農場，但規定農場用地只有十分之一可用在露營，其餘九成必須有農業生產事實，造成多數露營區都做不到，業者很難申請合法化。

議員憂無安全管理機制

蘇志強、楊朝偉說，露營區雖無專法規範，但必須要有安全管理機制，有些業者將露營區設在河川地、山坡地等處，面臨河水暴漲、土石坍塌等風險，萬一釀成意外，後果不堪設想。

市府：兩個月內完成普查

楊勝評回應說，市府的「露營地行銷管理計畫」會邀集相關單位以「重大危險疑慮」擬定基本安全原則，包含是否位於特定水土保持區、活動斷層兩側、地質敏感區、土石流潛勢區、安全堪慮區等，在兩個月內完成全市一百多處露營場地業者的安全普查，不合格將移送相關單位嚴辦。

他表示，完成調查後會將結果統整、分類，製成「桃園市露營地圖」，揭露在觀旅局的網站上，讓遊客清楚了解各露營地的基礎設施及安全性，以及公共意外險的投保情形、退費機制、飲用水來源與消防設備等。

楊勝評說，推動露營地行銷管理計畫，優先保障遊客安全，同時也會協助業者完成合法立案的相關手續，明年度編列預算執行。