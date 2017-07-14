〈北部〉建二龍競渡文化館 礁溪愁錢

2017-07-14

活動中心改建 需4500萬元

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉二龍村二龍競渡，是國內獨樹一格傳統習俗，礁溪鄉公所提出「二龍傳統競渡觀光民俗文化館」計畫，去年十月向中央爭取經費，把二龍社區活動中心，改建為三層樓建築，陳列傳統文物，但計畫遲未獲回音；宜蘭縣文化局允諾全力協助。

二龍競渡有兩百多年歷史，二龍村兩個庄頭淇武蘭、洲仔尾，在每年端午節「扒龍舟」，最大特色是龍舟沒有龍頭，兩庄頭競爭不計較勝負，被譽為君子之爭，民國九十年入選觀光局「國家十大民俗節慶」。

公所基於保存傳統民俗文化，加上二龍社區活動中心空間狹小不敷使用，提出「二龍傳統競渡觀光民俗文化館」申請補助計畫案，把一層樓活動中心，改建為三層樓，總面積兩百八十七坪，一樓是傳統競渡龍舟陳列區，二樓淇武蘭遺址文物展示區，三樓為二龍社區活動中心，總經費約四千五百萬元。

公所向中央爭金援 遲無下文

去年十月，礁溪鄉長林錫忠透過當時的縣長林聰賢，將計畫交給行政院長林全，請求中央金援，迄今遲遲沒下文，林錫忠說，此事對文化傳承、民俗保存、觀光發展都有幫助，全案原地踏步，對地方而言情何以堪。

立委陳歐珀說，他每年參加二龍競渡，今年製作總統與立委兩面錦旗，很重視文化保存，將爭取中央資源挹注，建議縣府把二龍文化館計畫納入「前瞻基礎建設」，他一定會大力幫忙。

文化局則表示，鄉公所計畫送到縣府後，將會先了解內容，再尋找可行方案，幫二龍文化館爭取經費。