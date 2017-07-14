〈北部〉豐濱天空步道重啟 遊客逾2千人

2017-07-14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮豐濱鄉暱稱「天空步道」的親不知子海上古道，前天遭人惡意敲裂強化玻璃，緊急修復後昨天照常開張，遊客量完全不受玻璃破壞事件影響，昨日遊客仍超過二千人，與暑假平日（週一至週五）的日平均遊客量相當；公所預估，今遊客量將突破四萬人次。

公所統計，試營運至昨天計十三天，參觀人數已經達三萬九千人次，今天十四日週五可突破四萬人次，平均一天遊客量超過三千人，是豐濱鄉有史以來收門票景點的最高票房，估計暑假一個月可為鄉庫進帳超過三百萬元。

來自花蓮市的吳小姐，昨天和媽媽一起來天空步道玩，她說，就是看到新聞步道破掉，才特別隔天再跑來玩，她說「剛修好應該會更安全」！

搭遊覽車來的嘉義遊客陳阿嬤說，看到電視有播花蓮天空步道在海邊，好漂亮，第一次看到腳下是透明玻璃，真的有點怕怕。

豐濱鄉公所秘書林慶龍說，親不知子海上古道玻璃步道的長度約廿公尺，步道的路線及規模並沒有為了觀光而特別加長。

他說，前天因步道遭破壞，從上午十一點以後步道封閉暫停開放，前天下午就由包商緊急更換新強化玻璃，昨天上午九點起恢復開放。他說，古道每日參觀門票四十元，含清潔費及保險費用，汽機車及遊覽車另有停車費，暑假都是試營運期；至於正式營運預計會在今年十月以後新機隧道北口的旅遊相關設施完成，將會盛大舉辦揭幕活動。