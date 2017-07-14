〈北部〉防落石坍方 長春祠即起封閉3個月

2017-07-14

開放禪光寺吊橋至鐘樓路段

〔記者王峻祺／花蓮報導〕知名太魯閣景點長春祠，山壁岩盤陸續遭受風化掉落，自今年端午連假豪雨襲台後，步道旁還多了兩道湍急水瀑，太魯閣國家公園管理處為避免長春祠再次坍方，即日起暫時封閉三個月進行多項維護施工，僅開放禪光寺吊橋至鐘樓路段。

長春祠是為紀念闢建中橫而不幸殉職的築路人所建，已是國內外遊客走訪花蓮必定造訪的知名景點之一，曾在民國六十九年及七十六年發生兩次大規模坍方。

地質學家就此將長春祠附近的岩層，命名為「長春層」，其中位於西側岩層，剛好就是厚層大理岩的九曲層與夾雜有其他岩層的長春層交界處，屬斷層區域，地質結構並不緊密，加上位於立霧溪曲流外側的攻擊坡，造成當地岩石易碎。

太管處副處長張登文說，近期發現長春祠山壁岩盤風化嚴重，陸續掉落石塊，為避免再發生嚴重坍方，即日起封閉三個月，進行周邊步道邊坡及安全防護施工。

步道邊坡及安全防護施工

他說，七、八月份因正值颱風豪雨期間，長春祠為防範落石災害，多處設施進行施作，籲請遊客配合切勿進入未開放路段，加上連日午後雨導致階梯路面濕滑，民眾小心慢行。

太管處環境維護課表示，長春祠曾發生過兩次坍方，祠體嚴重被巨石砸毀，另因地層不穩定所致，自第二次坍方後，長春祠封閉長達十年，現在的長春祠已是第三次重建後建物，因此特別著重此次維護，期望降低長春祠位於高潛勢落石區及落石、坍方、大坍方或山體崩滑等危險因子。

長春祠雖封閉三個月，但遊客仍可自一旁「之」字型步道一路往上，途經太魯閣樓後到達最高點鐘樓，並從鐘樓向下俯瞰立霧溪曲流地形，也可遠眺西拉岸部落及大禮部落。