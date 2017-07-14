〈北部〉竹市闢外環道恐移樹 樹黨搶救老茄苳

2017-07-14

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府規劃在竹市十四線新闢一條外環道路，元培街一四八巷一棵樹齡五、六十年的老茄苳，因位在規劃路線的路中央恐需移植，樹黨發起為老樹請命行動，希望保留老樹，成為中央分隔島綠廊帶的一部分。

市府會勘後表示，將尊重地主決定並進行地上物查估補償，會依實際狀況將老樹移植到最適合的地點。

樹黨新竹縣竹北市民代表許育綸說，這棵老茄苳應該已有五、六十年樹齡，樹型漂亮，有如元培街的「金城武樹」，樹胸徑有二．五公尺，長得健康壯碩。

許育綸說，老茄苳位在竹市十四線新闢外環道規劃路線上，面臨須移植的命運，樹黨發起為老樹請命活動，希望市府能繞道保留老樹現況，或將中央分隔島打造綠廊帶，讓老茄苳融入其中，繼續守護當地居民。

五十多歲的新竹市香村里長吳春生說，這棵老茄苳在他出生時就有了，位在市府規劃的新闢道路中間，不管怎麼繞都很難避免，且位在轉彎處，如要繞道，恐增加行車動線的危險性。

吳春生說，市府日前有請專家會勘與查估，但因查估地上物的價格偏低，地主打算賣掉，讓老茄苳移植到更適合生長的地點。

市府工務處副處長曾嘉文說，竹市十四線外環道路線，會再實際測量，才能評估最佳交通動線，若此棵老茄苳真的位在道路中央，會研擬妥善的移植計畫，讓老樹有最好的生長環境。