〈北部〉3鄉市民反設熱熔爐 說明會程序瑕疵宣告無效

2017-07-14

六百人到場 頭綁布條抗議

〔記者張勳騰／苗栗報導〕泓赫企業公司計畫將在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區內設置資源再生處理廠，昨天召開健康風險評估說明會，銅鑼鄉、公館鄉、苗栗市六百位鄉親頭綁抗議布條到場表達堅決反對立場，民眾因質疑會議場地太小，場面火爆，與會的苗栗縣環保局官員也認為程序有瑕疵，宣布說明會無效，自救會成員隨後到苗栗縣議會及苗縣府陳情，要求嚴格把關。

業者：達環署標準 會繼續

泓赫公司總監楊砥柱指出，開發案會繼續下去，公司會蒐集民眾意見，修正規劃，並做好與地方人士溝通。

泓赫再生處理廠計畫，主要收受一般及事業廢棄物進行熔融處理，種類包含化學物品類、污泥及樹脂類、電池及電子物品類、醫療廢棄物及容器類，月處理量約二千八百公噸。

業者強調，處理過程中沒有廢水排放，廢氣排放前，也會先過濾，達到環保署標準，並有廿四小時監控，不會污染環境。

已有八千人反對 持續連署

銅鑼、公館及苗市鄉親發動連署並成立「反對中興工業區設置熱熔爐自救會」，表達堅決反對立場，如今銅鑼及公館鄉民連署反對已有八千人，連署仍持續進行。

泓赫昨天在廠區召開說明會，自救會動員約六百人到場拉白布條抗爭，高喊「反污染、反毒害、泓赫不要來」口號。包括行政院中部辦公室副執行長吳宜臻、銅鑼鄉長謝其全、公館鄉長曾美露及十多位縣議員、鄉代等，都到場聲援。

自救會也訴求泓赫設廠案，除造成銅鑼鄉中平村，空氣擴散效益會使鄰近三義、公館、頭屋、造橋、苗市、後龍等鄉鎮市十萬住戶受到污染，為了保護家園，將堅決反對高污染工廠。

因業者僅邀請部份鄉親進入開會，有民眾持相機角架欲進入被阻檔，一度發生拉扯，抗爭民眾隨即推開廠區大門柵欄進入，會場擠得水洩不通，有民眾還將會場的桌椅搬開加大場地範圍，但會場吵吵鬧鬧，不時高喊抗議，場面火爆。

後來，苗縣環保局官員說明，因業者限制與會人數，無法滿足民眾知的權利，雙方也無法充分溝通，程序有瑕疵，宣布說明會無效，抗爭民眾隨即轉往苗栗縣議會陳情反對設廠，要求議員們協助嚴格把關。

之後，民眾再轉往苗栗縣政府陳情，由環保局劉伯舒出面接下陳情書，並向鄉親說明，全案尚在環評審查程序中，一定將鄉親訴求意見，如實的轉達環評委員知悉，環保局絕對會依法審查、嚴格把關。