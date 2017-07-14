〈北部〉桃園推亞洲．矽谷 鄭文燦訪思科取經

2017-07-14

〔記者謝武雄／聖荷西報導〕市長鄭文燦率團訪美已進入尾聲，預計台灣時間明天（十五日）返國，他在美西時間十二日到矽谷參訪CISCO（思科）等多家公司，表示桃園市是新政府推動「亞洲．矽谷計畫」的重要基地，美國矽谷的成功發展經驗值得參考。

思科成立於一九八四年、全球員工七萬三千餘人、資本額高達六三八．五億美元，思科總部還升起中華民國國旗，迎接鄭文燦等一行人。

鄭文燦表示，思科在通訊及資訊產業（ICT）研究相當深入，軟硬體都有很好的成果，對台灣未來發展「亞洲．矽谷計畫」，尤其是物聯網（IoT）產業很有幫助，希望雙方成為很好的夥伴。

他說，希望連結美國矽谷的高科技廠商，建立合作夥伴關係，桃園市在中壢、桃園、虎頭山、青埔地區都設有青創中心，虎頭山為IoT測試中心，青埔是人才交流中心，將來會讓科技大廠、R&D創新公司進駐，IoT產值很大，台灣不能再落後，在太平洋東西兩岸之間，台灣與加州矽谷就是最好的合作夥伴。

鄭文燦也到矽谷Acellent Technologies公司參訪，該公司創辦人是史丹佛大學電機系教授張福國，專精項目為超音波等非破壞性測試，廣泛應用在航太、汽車、軍事等工業，美國太空梭行進間遭受撞擊的感應設備及美軍使用的防彈背心，都是該公司研發，也希望引進國內航太產業使用。

鄭文燦表示，Acellent Technologies屬於高階新創公司，未來可以透過「亞洲．矽谷計畫」執行中心，引進跟台灣的長榮、華航、中科院或漢翔合作，讓台灣航太工業複合材料的檢測做得更好。

鄭文燦也參訪矽谷SUPERMICR（美超微）總公司，是由台裔企業家梁見後所創辦，在桃園市八德區也有工廠，產品以伺服器、儲存設備為主。