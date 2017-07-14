〈北部〉龍潭5千坪觀光夜市 最快月底核准

位龍潭中豐路潛龍國小旁
〔記者周敏鴻／龍潭報導〕許多人喜歡「迺夜市」，位於龍潭區中豐路潛龍國小附近一處約五千坪的空地，被業者相中、盼能設立大型觀光夜市，已向市府提出申請；龍潭區籍的市議員張肇良表示，因土地條件符合，市府相關單位已會勘過，最快七月底就可能核准成立，將成為全市第五處大型觀光夜市，希望帶動龍潭的觀光發展。
有「夜市大王」稱號的慈愛互助會理事長陳榮和等人，向市府申請設立「龍潭觀光夜市」，初步規劃約五千坪的土地，有美食區攤位三四一格、百貨區一四四格、親子娛樂遊戲區四十四格，總計共五二九格攤位，以及二九○個汽車停車格與一一二個機車停車格。
龍潭觀光夜市營業時間，暫定為每週四、週六的下午五點到晚間十二點，市府經濟發展局、地政局、環保局、消防局等單位日前聯合會勘後，正在審理申請案，張肇良樂觀地評估說，最快七月底就能獲准設立。
他表示，依「零售市場管理條例」規定，非都市土地的甲、乙、丙種建築用地，經直轄市主管機關核准就可設置供蔬、果、魚、肉類及其他民生用品集中零售的零售市場，龍潭觀光夜市的預定地屬於乙種建築用地，符合法規，與過去用農地違法經營的夜市不同，可確保消費者逛夜市的安全與衛生。
龍潭觀光夜市位於中豐路旁，鄰近民宅與大型社區百年大鎮，地方民眾對此看法兩極，有人期待夜市成立，表示入夜後，龍潭區多了一處閒逛、吃美食的好去處，但也有民眾憂心攤販進駐後，可能產生油煙、水源等污染，還會造成交通紊亂，反而降低當地的生活品質。
張肇良說，將協調業者聘僱充足的人力來疏導交通，攤販使用的所有設備，都應符合法令規定，將各項污染的可能性降到最低，讓龍潭觀光夜市帶來地方繁榮發展，也要做附近居民的好鄰居。