〈北部〉「希望種子」助原民 男護專生顧老人

2017-07-13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕十九歲的溫凱裕從小父母相繼病逝，住在叔叔家的他孝順懂事，為了早點有穩定工作，國中畢業就考上慈濟科大五專部原住民公費生，今年暑假他二度到門諾醫院打工，在護理之家照顧老人，看到他一口一口細心餵老阿公吃飯，很有耐心！

溫凱裕的門諾醫院打工機會每年名額不多，今年僅廿二位，是台電公司贊助的「希望種子計畫」，每年台電贊助讓原住民大專生到醫院工作，工讀金由台電出，今年是第十三年，錄取的工讀生分別到門諾醫院美崙總院、壽豐分院、護理之家、門諾基金會服務。

溫凱裕因為就讀慈濟科大五專部，有護理專業的基礎，今年即將升專四的他，分配到護理之家、洗腎室工作。他說，叔叔養他很辛苦，所以一直想早點出社會，國中老師曾建議他可以念護理科，自己也不排斥，且將來畢業就能有穩定工作，也能照顧叔叔，他說，「這是一份可以幫助自己、也能救助他人的工作」。

他說，去年也到門諾希望種子打工，自己念護理，到醫院打工可以實習護理工作所需要的耐心、以及照顧的技巧，希望畢業後能發揮所學。

五年前曾到門諾打工、畢業後又到門諾醫院擔任放射師的夏哲銘說，從小父母不在身邊，由阿公阿嬤照顧長大，由於家裡條件不是很好，很羨慕同學放假日都能出去玩，自己卻要到田裡幫阿公工作，「拿著鋤頭眼淚都要滾下來」。

直到參加希望種子計畫，才知社會中有許多人比自己的日子更辛苦，還有許多人比自己更需要幫助，他鼓勵學弟妹「用同理心對待周遭的人」。