〈北部〉野望影展生態全紀錄 花蓮15日起上映

2017-07-13

〔記者王錦義／花蓮報導〕野望國際自然影展（Wildscreen Festival）是國際上相當享有盛名的世界自然與環境紀錄片影展，台灣野望自然傳播學社從七年前起和Wildscreen影展合作，每年引進得獎或提名作品，進行翻譯製作中文字幕，今年第七屆「台灣野望國際自然影展」將在花蓮進行東台灣的首輪播出，精選七部如《棕熊世界》、《地球微光》等國際知名的生態紀錄片作品，從十五日起晚間七點，在多羅滿賞鯨公司播出。

源自於英國Wildscreen Flim Festival 是全球最有規模的生態影展，每兩年在英國舉辦，已經有三十多年歷史、超過四十個國家參與，也是國際自然影片工作者全力角逐的殊榮，被譽為「綠色奧斯卡」。「台灣野望國際自然影展」由台灣野望自然傳播學社在七年前開始跟Wildscreen Flim Festival 合作，把影片翻譯成中文字幕，希望讓這些國際知名的生態紀錄片，可以讓更多的台灣人知道。

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多羅滿賞鯨副理呂世明說，影展免費播放，就跟帶人出海賞鯨一樣，都是希望讓台灣的環境越來越好，目前公眾對保育的認知較少，「不知道，當然就不會重視。」所以想讓更多人「知」，甚至引發興趣與感動。

這次在花蓮精選的《棕熊世界》、《地球微光》、《亞馬遜秘境》、《獵食者：最艱難的挑戰》《地底穴居動物》、《深海傳奇大王魷魚》絕對是全世界最好看的生態紀錄片，首部《藍海現場直播》將在十五日晚上七點播出，其餘播放時間可上「多羅滿賞鯨」臉書專頁查詢。