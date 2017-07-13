〈北部〉建安農溪情人橋 觀光局不補助

2017-07-13

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕有民眾在臉書發起「守護安農溪」行動，點名三星鄉公所計畫打造的落羽松祕境情人橋，不僅會破壞自然景觀，又不具觀光效益，批評此案未做整體評估，也沒有開放公民參與討論，建請交通部觀光局否決；觀光局回函指出，這項計畫以橋樑興建為主體，不符合觀光建設補助範疇。

花兩千萬 反對者稱不符效益

三星鄉公所打算在安農溪中游的落羽松祕境，新建情人橋橫跨河流兩岸，向觀光局爭取經費，全案引起兩極反應，有鄉民贊成，也有人不認同，反對者成立「守護安農溪」團體，透過臉書發聲。

「守護安農溪」表示，情人橋造價兩千萬元，打著觀光之名，卻不具觀光效益，質疑是毫無專業的空口建設，鄉公所甚至迴避監督，拒絕公民參與討論，安農溪觀光建設的地點、形式，應交付安農溪流域居民討論，引進專業規劃，形成共識再推動。

「守護安農溪」成員鄒飛逯說，造橋選址不佳，腹地不足，欠缺停車位和廁所，聯外幹道週末壅塞，若建情人節，恐使交通雪上加霜，觀光客帶來的污染排入灌溉溪流，勢必衝擊當地環境，公所規劃這座橋，沒提出完整計畫、觀光效益、整體環境與交通影響評估，他主張拒絕草率建設，停止濫花納稅錢。

「守護安農溪」辦理安農溪落羽松祕境旅遊體驗調查，鄒飛逯說，作答者兩百五十三人，有效問卷兩百三十人，九十％遊客認為蓋橋後沒興趣或一點也不想再來，六十七％盼維持現狀，毋須畫蛇添足。

觀光局回函說，落羽松生態秘境廊道計畫以橋樑興建為主體，不是觀光建設計畫範疇，本月五日已回覆不補助，並重申觀光局補助的觀光建設，要維持自然景觀，優先考量生態及綠色旅遊，請宜蘭縣府應會同三星鄉公所，就安農溪旅遊空間做整體性規劃。

三星公所將再研議 修改計畫

三星鄉長黃錫墉說，在安農溪建造情人橋用意，要讓行健村、拱照村民方便來往兩地，情人橋只是賦予意象，鄉公所會再召集地方人士討論，修改計畫後另向觀光局申請補助。