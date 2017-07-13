〈北部〉竹南「假日之森」禁泳 防溺巡守隊成軍

2017-07-13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮濱海森林遊憩區「假日之森」海域，本月初發生三名青少年溺水案，苗栗縣水上運動觀光休閒發展協會自發組防溺巡守隊，縣府再邀集苗栗縣海上救生協會、自強游泳協會等具救生員資格者加入，於暑期假日巡邏，除事前勸導預防，也備意外救援能力，避免再有憾事發生。

「假日之森」為無人管理海域，被縣府列為危險海域，禁止遊客戲水；因當地風向適宜，是許多水上活動愛好者的衝浪勝地，連外國遊客也慕名前來，經苗栗縣水上運動觀光休閒發展協會陳情，縣府於九十七年將「假日之森」規劃為風浪板遊憩專區，但禁止游泳。

因海岸擁有寬闊、美麗的沙灘，仍有不少民眾下水游泳，多年來，溺水事件頻傳，日前又發生三名少年戲水溺水死亡憾事，讓苗栗縣水上運動觀光休閒發展協會理事長蔡岳達感嘆，號召協會會員組防溺巡守隊，進行勸導預防。

縣府文觀局再邀集海巡署第三巡防總隊、竹南鎮公所、縣府教育處、消防局、苗栗縣海上救生協會、自強游泳協會等單位會商討論安全預防措施。

文觀局長林彥甫說，因水上運動觀光休閒發展協會成員並非都具備救生能力，此次會商，邀請海上救生協會、自強游泳協會等具救生員資格者加入，讓巡邏隊除有事前勸導預防，也具意外危急救援能力。

林彥甫表示，竹南假日之森海域為限制水域遊憩活動區域，僅以風浪板活動為限，禁止游泳。為保護民眾的生命安全，縣府將增設中英文對照每日潮汐資訊告示牌，並呼籲民眾要到有合格救生員的水域戲水。