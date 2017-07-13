〈北部〉打造漫畫夢工廠 竹縣攜手日本高知縣

2017-07-13

與日漫畫家大縣 簽訂交流備忘錄

〔記者黃美珠、廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣近年致力「外銷」在地漫畫、客家節慶，昨天與發展漫畫文化城的日本高知縣簽訂交流備忘錄，爭取透過兩個城市的固定交流，讓新竹縣的漫畫產業更活絡，且因具備進軍海外的機會，刺激 本地漫畫人才投入創作，讓新竹縣累積躋身台灣動漫城市的發展潛力。

新竹縣近年發展「漫畫夢工廠」，用動漫元素打造城市觀光的魅力，除硬體建設並培育人才，鼓勵學生創作，先後有內灣國小學童的「漫遊內灣」、「內灣來七淘」等漫畫作品問世，並經由科技軟體輔助，轉化成為動畫，幫忙行銷新竹縣。

縣府表示，日本高知縣自從二○一三年參與在新竹縣舉辦的台灣燈會後，雙方固定透過國際客家花鼓藝術節和日本的高知夜來祭密切交流。

縣府教育處長劉明超、文化局長張宜真昨天分別與高知縣文化生活運動部長門田登志和、觀光振興部長伊藤博明簽訂交流備忘錄。

縣府表示，日本高知縣每十萬人就誕生一名漫畫家，知名的漫畫家有「麵包超人」作者柳瀨嵩、「深夜食堂」作者安倍夜郎、「偽戀」作者古味直志等，每年都舉辦稱為「漫畫甲子園」的全日高等學校漫畫選手權大會，到今年已是第廿六年。

義民中學5學生 通過漫畫甲子園預賽

「漫畫甲子園」以高中生為對象，五人為一隊，以繪畫能力、想法、體力、精神力、團隊合作能力決勝。新竹縣義民中學郭沛婕等五名學生以「美食打卡優先」為題參賽，在日本海內外三百零七所報名學校中脫穎而出，成為台灣唯一通過預賽徵選的學校，將在八月五、六日赴日參加複賽。

新竹縣長邱鏡淳表示，新竹縣以台鐵內灣線一線九驛打造「台灣漫畫工場」，經甲尚動畫軟體公司捐贈軟體，讓漫畫、動畫在校園扎根，希望未來也能推動台灣的漫畫甲子園。