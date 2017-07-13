〈北部〉訊號轉換 有線電視11月底全面數位化

2017-07-13

全桃園 轉訊比例已達七成

〔記者陳昀／桃園報導〕市府要求有線電視業者，配合國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）推動有線電視數位化，全市轉訊的比例已達七成，幾乎集中在桃園南區，桃園北區僅約四成五完成數位化；有線電視業者將陸續關閉類比訊號，在轉訊率最低的八德、桃園區，七月起已陸續關閉，預計十一月底達到全市數位化的目標。

北桃園 訊號轉換僅四成五

市府新聞處長張惇涵指出，截至六月底，在全市約五十二萬戶的有線電視收視戶中，已有三十七萬二千多戶完成訊號轉換，轉訊比率達七十一．四五％，楊梅、觀音、新屋、大溪、復興、龍潭、平鎮在五月已全面完成數位化，但桃園市北區關閉類比訊號只達四十五％。

市議員謝彰文、黃婉如等人在五月於市議會質詢說，桃園市北區的轉訊率不到五成，桃園、八德兩區更只有一成多，要求市府積極督促業者加速推動數位化，保障市民收視權益。

張惇涵表示，桃園北區有北桃園、北健兩家有線電視業者，關閉類比訊號先以大園、蘆竹為主，加上桃園、龜山、八德的部分區域，最後再處理桃園區，桃園區因為人口多、密度高，為了預留客服和工程時間，因此集中在最後，因應關訊後的客服爭議案件。

他說，桃園北區共有二十七萬二千多收視戶，已有十二萬三千多戶完成數位化，大園、蘆竹進度較快，轉訊比率已分別達到六十七．六四％、八十四．二八％，龜山區也有五十七．九六％；先前轉訊率最低的桃園、八德，轉訊率分別為廿五．○五％、廿八．三％。

張惇涵表示，市府今年二月已發布作業要點，保障轉換數位訊號期間的收視戶權益，要求三家有線電視業者設立客服與工程爭議的應變小組，必須依照「充足期間」、「充分溝通」兩項原則辦理，否則要裁罰；用戶若有相關問題，可透過市民信箱或市民專線1999投訴，市府和各有線電視設有聯繫小組，會處理問題。