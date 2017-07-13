〈北部〉花蓮青宅年蓋不出來 退93承購戶訂金

2017-07-13

縣府允一定會蓋 下週再招標

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府一○四年在新城鄉推出四棟共八○九戶，每戶廿坪、售價二百五十萬元的「賣斷式」青年住宅，但自今年三月迄今，僅一成承購戶繳款，還接續流標四次，地主及承購戶眼見青年住宅「遙遙無期」，昨由縣議會專案小組陪同，要求縣府說明後續興建期程，強調「不蓋，就退費！」縣府回應，九十三戶承購戶的五十萬元訂金，近期內將先全額退款。

縣府昨晚發出新聞稿強調，針對外界關心青年住宅執行進度，縣府於去年十月起持續辦理相關招標等作業，因一例一休導致人事成本大增，流標多次後已全面檢視相關問題，重新規劃工程設計圖及預算，並允諾「一定會蓋」，預計下週再上網公告招標。

民笑稱女兒已嫁 嫁妝沒蓋好

青年住宅原登記承購者有四千七百零五人，經一○四年十月五日電腦抽籤後，至今共八○九人幸運出線，其中還有爸爸前來登記，指定要送給女兒當「嫁妝」，不料二年來縣府遲未動工，被民眾笑稱「女兒都出嫁了，嫁妝卻還沒蓋好。」

流標四次 議員批騙局促道歉

第一期青年住宅原已完成細部設計，縣府強調受到「一例一休」影響，造成業者成本負擔提高，將重新規劃施工圖及預算書，才會在去年十月辦理公開閱覽及上網公告招標作業後，陸續於今年二月廿三日、三月一日、三月八日及三月十四日開標均流標。

花蓮縣議會昨組專案小組，由縣議員莊枝財、黃振富、許淑銀及劉曉玫等人，陪同地主及承購戶要求縣府相關局處人員說明後續興建計畫；議員莊枝財痛批，縣府花了逾三千萬元宣傳政績，現在卻「跳票」，除向花蓮縣民道歉，還要盡快公布施工期程。

「世紀大騙局！」議員劉曉玫說，根據當年實價登錄價格，青年住宅並未比周邊房價還優惠；議員黃振富則說，資訊不清楚，才會讓有意買屋者卻步，建議相關房屋資訊應更透明。

新城鄉代表鄭寶秀昨也陪同地主及承購戶向縣府抗議，強調「若不蓋青年住宅，就要退費還地」，並要求縣府給予承諾，公布興建期程。

將壓低成本 何時發包不知

建設處都市計畫科代理科長吳俊勳表示，受限政府承諾給承購戶的價格不能動，因此只好修正部分工法，設法壓低成本，何時發包，無法確定。

他說，縣府將退還訂金，並研議是否保留所有承購戶資格，是否計畫分期興建，考量管線埋線、公共設施配置及延續性等多面向問題，待檢討。