〈北部〉2600噸垃圾山 竹東促中央快移除

2017-07-13

統一調度處理設施 環署擬修法

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕環保署修訂廢棄物清理法，預告「現有廢棄物清除處理設施統一調度辦法」，新竹縣竹東鎮民代表會主席陳昌平認為，目前竹東垃圾場仍堆置近三千公噸垃圾，環保署應把這座垃圾山列為全國最優先處理個案，還給地方乾淨衛生的環境。

新竹縣政府環保局副局長羅仕臣表示，環保署修法後的新制，沒有那麼快實施，但新竹縣會極力向中央爭取，請求協助儘速清除原有堆置的垃圾。

鄰近寶二水庫山坡 竹縣擬外運

羅仕臣說，已協調其他縣市焚化廠協助，如果行政作業順利的話，近期就可開始清運，目前洽談的清運量有五千公噸，不但竹東鎮堆置的垃圾可全數清除，堆在新豐垃圾場的垃圾也可清除。

陳昌平說，形同一座小山的垃圾，堆置在竹東鎮鄰近寶二水庫的山坡上，衝擊環境衛生與觀瞻，既然環保署已經有統一調度的準備，建議環保局儘速和中央聯繫，移除竹東鎮這座垃圾山。

竹東鎮五豐里里長邱文郎說，先前垃圾山發出惡臭、引來蚊蠅，經地方民眾到縣府抗議後，目前垃圾量雖有稍減，也有定期噴藥消毒，但因露天堆置，下雨還是可能污染下方的沙坑溪，希望盡快把垃圾清乾淨。

羅仕臣說，原先受託協助新竹縣處理垃圾的外縣市焚化廠，因焚化爐歲修導致垃圾無法進場，原本只做暫時轉運的竹東垃圾場堆置近四千公噸垃圾，六月初已清除一千四百公噸，目前還有約二千六百公噸。