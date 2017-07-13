〈北部〉「苗栗之心」爭前瞻 葉俊榮支持

2017-07-13

提報3億計畫 重塑苗栗新門戶

〔記者彭健禮／苗栗報導〕行政院推動前瞻基礎建設計畫，苗栗縣政府於城鄉建設「城鎮之心」部分，提報三億元經費的「苗栗之心」計畫，以苗栗火車站為核心整合周邊鐵道園區及宿舍群等，重塑苗栗城市新門戶。內政部長葉俊榮昨聽取簡報及實勘後，表示苗縣府計畫完全吻合「城鎮之心」精神，「讓人期待」，期許苗縣府做好整合，內政部將以「夥伴」的角色，共同努力推動。

葉俊榮昨天到苗栗，與縣府就前瞻計畫交換意見。葉俊榮表示，這次推動前瞻計畫要擺脫以往模式，中央與地方應為夥伴關係，計畫內容應整合各面向，從地方需求出發，涉及跨部會銜接問題部分，中央會盡力協助整合資源。

縣府簡報，「苗栗之心」計畫，以苗栗火車站為核心，整合前、後站區及周邊鐵道園區、台鐵「鐵路一村」宿舍群、苗栗義民廟、縣府城市規劃館「青創一號」工作坊等鄰近文史、藝文區塊，打造成為苗栗市區藝文綠活基地，不僅重塑苗栗城市新門戶，也賦予苗栗市全新活力。

非大興土木 吻合「城鎮之心」精神

葉俊榮指出，「城鎮之心」計畫，並非大興土木，而是檢討舊市區既有魅力基礎及公共設施耐受力，融入在地特色文化，推動公共場域、交通場站、閒置空間及服務性設施整體改造，促進二、三線城鎮發展，建構成為人本、安全、宜居城鎮；他聽取縣府簡報後，給予縣府肯定， 表示苗縣府計畫完全吻合「城鎮之心」精神。

葉俊榮隨後在縣長徐耀昌等人陪同下，前往鐵道博物館、苗栗火車站前後站區了解，他一進入鐵道博物館，對映入眼簾的各式老火車頭大為驚豔；台鐵人員在館內「投煤練習場」，示範早期蒸氣火車頭投擲煤炭入火床的技術，也讓他大開眼界。

「好的東西本來就在這裡！」葉俊榮說，城鎮之心的用意，就是把既有的好東西發揚光大，讓更多人知道，像他昨天參觀「心中是充滿愉快的」，也對苗栗有進一步的了解，無論如何一定要好好支持苗栗縣；他也「充滿期待」，希望內政部以較快速、簡便程序與苗縣府一起做出來。