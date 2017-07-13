〈北部〉中路二段土地 每坪66萬元標出

2017-07-13

中路、八德土地標售

〔記者徐義平、陳昀／綜合報導〕市府昨舉行桃園區中路地區與八德區段徵收土地第四次標售案，共計三十二個標號、三十八筆土地，吸引三十六封標單，共標脫十七個標號、二十筆土地，標脫率約五成三，平均溢價率約六．五％，平均每坪得標價約五十六萬元，房市比去年稍微回溫。

台灣房屋智庫經理江怡慧分析說，這次的標地都是住宅區土地，是今年桃園市最大規模的土地標售案。中路地區釋出三十五筆土地，面積最小約八十二坪，最大約一千一百五十五坪，標售底價每坪在四十八．二萬元到六十一．一萬元之間；八德區推出三筆土地標售，面積最小約五十坪，最大約二百二十七坪，標售底價每坪二十二．四萬元到二十二．八萬元。

這次競標最熱門的土地在中路二段，坐落於風禾公園第一排，面積約一千零九十五坪，有絕佳位置的優越性，共有八封標單競標，最後以總價七億二千二百零九萬餘元、每坪單價約六十六萬元標出，奪下這次標售單價最高土地的頭銜。

此外，中路三段鄰近廈門街的土地，因為具有店面效益，也吸引五封標單，以五．五億元、每坪六十五萬元標脫，每坪約高出底價十二萬元，溢價率達廿二．三％，是溢價率最高的區位。

標脫率53％ 房市漸回穩

她指出，這次標脫率達五十三．一％，有數塊中大型土地標出，與桃園第三次標售的標脫率十七．八％相較，顯示建商對於桃園市場的信心度有提升的意味，緊鄰桃園中正藝文特區的中路地區，因為土地規劃完善、有桃園市最大綠園廊道，推測是投資者看好未來桃園房市的指標區段。

地政局表示，這次標售結果和去年相比，標脫率、溢價率及標單均略微增加，標售熱度稍有回溫，房市也逐漸回穩。