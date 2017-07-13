〈北部〉環差審查過關 第2座焚化廠年底招商

2017-07-13

最快在二○二○年啟用

〔記者陳昀／桃園報導〕市府環保局擬在觀音區的桃園科技工業園區內，設置公辦民營（ＢＯＴ）的「生質能源中心」，具有厭氧發酵、熱處理單元與固化掩埋場的三合一功能，送到環保署進行第四次環境差異分析報告審查後，昨天獲得通過，今年底就可招商，最快在二○二○年啟用，將是全市第二座焚化廠。

對此，觀音區市議員歐炳辰、吳宗憲呼籲環保局應儘快舉辦公聽會，向附近居民說明「生質能源中心」的處理方案及利弊得失，，雖然興建勢在必行，但仍要降低民眾疑慮並做好環保設施、地方回饋。

分散欣榮焚化廠處理量

桃園市每天平均產生一千一百噸的生活垃圾，欣榮焚化廠一天的處理量約一千二百五十噸，市長鄭文燦先前多次宣示，欣榮焚化廠已近二十年，設備逐漸老舊，桃園市應有第二座垃圾處理設施來分散風險，也讓桃園達成垃圾自主處理目標，像去年十一月的欣榮火警，就造成全市垃圾處理停擺。

鄭文燦說，六都之中，高雄有四座焚化廠，台北、新北、台中各三座，台南有二座，桃園卻只有一座民營焚化廠，隨著人口成長，桃園有興建「生質能源中心」必要性。

環保局長沈志修表示，桃園科技工業園區有一塊四．九七公頃的預定地，將在此設置桃園市「生質能源中心」，預計今年底招商後，需花二至三年興建，最快在二○二○年開始營運。

他指出，「生質能源中心」是國際環保的新趨勢，也是新興技術，「熱處理單元」可以一面焚燒垃圾、一面發電，是極具開發潛力的再生能源；「厭氧發酵」能處理廚餘、水肥，可分擔桃園的污水處理壓力；固化掩埋場是處理焚燒垃圾後產生的底渣，三合一的「生質能源中心」可謂功能健全。

沈志修說，會在興建前舉辦公聽會，做好溝通並研擬合理回饋方案，爭取民眾支持。