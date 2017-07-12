〈北部〉入選義大利陶藝決賽 彭雅美報捷

2017-07-12

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮陶藝家彭雅美繼作品被選進總統府展覽後，昨天再傳捷報，入選義大利「第卅九屆瓜爾多塔迪諾國際陶藝競賽」決賽，也是她自二○一二年出征歐洲賽事以來首次入選；彭雅美說，雖肯定來得有些晚，但能讓「台灣」作品有機會在歐洲「定居」，一切都值得。

彭雅美以獨創作品「蕨代風華」系列作品奠定創作風格，近年在國內外各大陶藝競賽獲獎無數，今年則以作品「海浪」，順利打進歐洲已有五十八年歷史的義大利國際陶藝競賽入選決賽，她三度出征歐洲賽事均鍛羽而歸，這回成功雪恥。

彭雅美說，蕨代風華系列作品，以大量「蕨類」形體為主，每一條蕨葉都是她用雙手一點一滴地捏出、黏上，因陶藝易碎，加上蕨類數量龐大，失敗率高得連同行都勸她別再做了。

但即使創作高達卅年，每次送進窯裡的作品，連她自己也沒有把握是否都能成功，直言「海浪」失敗很多次，次數多到不敢算，但考慮成本，就會做不下去，只要作品能流傳百年，就有繼續完成的價值與使命。

國外參賽 讓世界看見台灣

她說，自己的外語能力不佳，一年卻有一百多天都在國外度過，曾獨自帶著作品到美國參賽，因航程長、轉機多，還一度找不到航站，急得她直接在機場大喊「HELP」，但即使國外參賽費用、困難度高，仍堅持要讓世界「看見台灣」。