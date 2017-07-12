〈北部〉露營區九成未立案 宜縣府擬列管

2017-07-12

正制訂管理作業要點

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣露營區眾多，有人質疑山坡地若遭大肆開發砍伐，恐引起土石流，縣內未立案露營區多達九十％，卻無法可管，縣府正在訂定「宜蘭縣露營場地管理作業要點」列管，業者日後設置營利型露營區，須符合土地與建築法規，並申請商業登記。

依照現階段法令，露營區若要合法，可依農委會「休閒農業區設置管理辦法」規定申請，限定只在休閒農業區才能設露營設施，林業用地、農牧用地均禁止開發區，違者將被依照違反區域計畫法或水土保持法開罰。

宜蘭縣目前約有八十座露營區，登記在案僅有六座，很多人擔心若在山區濫墾開發，將破壞山坡地水土保持，招致土石流疑慮，許多業者盼政府訂出法條或配套，供他們遵循。

「應讓露營區業者在對的地方經營！」宜蘭縣議員薛呈懿說，宜蘭是觀光大縣，有大量露營需求，露營區設置亂無章法，勢必會破壞地形地貌與環境，縣府要加強稽查，輔導業者步上正軌。

每年定期稽查一至兩次

縣府工商旅遊處說，營利型露營區要申請商業登記，合乎水土保持法、區域計畫法、建築法，由權責單位各自管理，促使露營場地符合安全、環保與衛生。

「宜蘭縣露營場地管理作業要點」還在草擬階段，公布實施後，會列管全縣露營區，縣府日後每年定期稽查一至兩次，如查獲違規依法裁罰。