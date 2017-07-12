〈北部〉高中免試入學放榜 花蓮缺額1603人

2017-07-12

〔記者花孟璟、林敬倫／綜合報導〕一○六學年度高中職（含部份五專）免試入學分發昨放榜，花蓮區招生總名額四千四百八十二人，僅二千八百八十七人報名，五人落榜，缺額達一千六百零三人，因此只有分數前段的花蓮高中、花蓮女中、花蓮高商三校全數額滿；分發結果只有五人落榜，錄取率九十九﹒八三％。

宜蘭缺額1111人 創下新高

宜蘭區則有三千九百六十六人報名分發，錄取三千九百五十五人，未錄取十一人，總錄取率九十九．七％，第一志願錄取率占八十二．六％，各校招生缺額尚有一千一百一十一人，是宜蘭史上最多。

宜蘭區四年來免試入學招生名額，均多於報名人數，但每年仍有未錄取學生，縣府教育處說，落榜主因多是選填志願數太少，平均只有五．○九個，低於錄取學生的十．六五平均數，今年缺額人數最多，應是受到少子化衝擊。

花蓮區今年有玉里高中、光復商工及花蓮高農（部份科系）參加教育部試辦的「適性學習區完全免試入學」，當時雖有六百卅七個名額，但因報名人數少於招生數，因此僅錄取二百八十八人，剩餘將近四百個名額回流給高中免試入學。

今年高中免試入學共提供四千一百四十二個名額，包括高中高職四千零五人，及五專名額一百卅七人，另有外加名額三百四十人（原住民外加二百卅九人、身心障礙一百零一人），總名額四千四百八十二人。

花蓮區報名高中免試只有五人落榜，原因是志願填太少，有三人只填一個志願，另外二名落榜生分別只填四個、五個志願，而今年平均每個學生填寫十個志願；扣掉錄取人數後，總缺額數字一千二百六十人。

花蓮僅花中、花女、花商額滿

主辦花蓮區今年高中免試入學的國立花蓮高工統計，花蓮區今年只有三所高中職一般生全數招滿，包括普通高中第一志願花蓮高中，四百一十人額滿、花蓮女中三百六十四人額滿，及職業學校第一志願的花蓮高商三百一十五人額滿。

花蓮高工、花蓮高農雖各有缺額八十四人、八十一人，仍有部份熱門科系額滿，包括花蓮高農的農場經營科、食品加工科、餐飲管理科；花蓮高工則有機械、汽車、電機、建築四科額滿。

招生、報名「粥多僧少」，加上各國中輔導學生「填寫適合自己的志願」，所以學生錄取心目中第一志願的比例有八十四﹒四二％、前三志願錄取的比率也有九十七﹒八一％。

而今年因超額比序同分，發生「增額錄取」情形只有只有二名，分別是花蓮高商會計事務科、花蓮高工汽車科各增額一人。

花蓮縣府教育處表示，錄取學生請依規定在十三日上午九點到十一點，前往錄取學校辦理報到手續，報到結束後如還有缺額，預計七月廿八日公布續招學校名單以及名額。另宜蘭區免試入學委員會以簡訊通知錄取，不另寄送錄取通知；二十八日的續招訊息，可上「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查詢，網址：http://210.59.13.247/continu_stud/。