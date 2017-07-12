〈北部〉西湖國中推遊學 階梯彩繪柚亮點

2017-07-12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉西湖國中是鄉內僅有的國中，更被教育部選中成為苗栗縣唯一一所發展特色遊學計畫國中，學校結合原本的地方解說導覽員課程，彩繪學校十公尺高、共一百一十階的階梯，畫上西湖鄉柚子、黃金一路等特色，成為鄉內新亮點，將開放導覽，讓「遊學」特色更深入地方。

負責彩繪的藝文教學團隊教師翁已涵說，由於西湖鄉以柚子聞名，加上近年來鄉公所打造鄉內黃金一路等景點，故將地方特色和學校放風箏活動、校犬、以及楓葉等融入教學計畫，利用油漆彩繪階梯，成為鄉內新亮點。

校長邱世允說，校內目前培訓十八位地方解說員，在鄉內舉辦活動如柚花季、藝文展時擔任導覽員，向遊客與民眾介紹西湖特色風情與人文歷史，學校將規劃安排學生擔任遊學計畫導覽員，介紹彩繪階梯等校園特色，有需求民眾可與學校聯繫。

西湖國中特色遊學計畫以「柚鄉踏訪—藝起遊學趣」為主題，包括結合西湖國小客語戲劇得獎團隊培養學生客庄烏克麗麗走唱能力；學生也閱讀大量西湖鄉文史資料，訓練解說技巧，並安排學生擔任導覽員，讓鄉土教育順利扎根，學生也能更深入了解家鄉。

邱世允強調，經過長期深入社區踏察，校方結合在地農耕、產業、藝術、文史專業人力，發展課程特色，目前苗栗縣三義鄉建中國小3D彩繪階梯已經成為熱門景點，相較下雖然西湖國中的彩繪階梯視覺效果不同，但是以西湖鄉精神為號召，期盼讓更多人認識西湖鄉。