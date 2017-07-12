〈北部〉鄭文燦訪加州 接受眾議院議長表揚

2017-07-12

〔記者謝武雄／加州沙加緬度報導〕正率團訪美的市長鄭文燦，美西時間十日拜會加州眾議院，接受議長Anthony Rendon表揚，成為首位接受加州眾議院議長表揚的台灣縣市長；鄭文燦也與加州檢察長Xavier Becerra及十多位議員針對各項議題交換意見，會後邀請議長、檢察長、參眾議員到台灣訪問，Anthony Rendon等人都表示希望能與台灣多交流、訪問。

Anthony Rendon表示，加州正規劃高速鐵路，經鄭文燦說明台灣興建高鐵過程中碰到的問題，包含票價、車站地點選擇等，讓他們收穫頗多。鄭文燦說，此行參訪收穫豐富，已累積拜會近十位加州參、眾議員，感受到美方對台灣的支持。

鄭文燦說，他於五月收到來自Anthony Rendon的邀請函，Anthony Rendon曾拜訪台灣，對台灣很了解。參訪團對加州參、眾議院的運作方式印象深刻，加州參議院有四十席議員、眾議院則是八十席議員，眾議院會期處理約一千八百個議案，事務十分繁複。

鄭文燦另與加州參議員潘君達（Richard Pan）進行早餐會，潘君達是加州少數具有台裔背景的議員，其雙親來自台灣，丈人是長庚醫院退休醫師，雙方就醫療、農業、興建高鐵進行廣泛交流。

一行人另參觀位於沙加緬度近郊的蘭喬賽可太陽能廠（Rancho Seco Solar Plant）。