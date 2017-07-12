〈北部〉參加癌篩 阿伯抽到5500元禮券

2017-07-12

〔記者李容萍／大溪報導〕癌症位居國人十大死因之首，不僅乳癌、子宮頸癌對女性影響極大，隨著飲食習慣改變，口腔癌、大腸直腸癌的比例也急速升高；市府衛生局鼓勵民眾及早發現、及早治療，舉辦「四癌篩檢免費做，健康禮券季季抽」，大溪區市民江溪海昨天成為幸運得主，抽得五千五百元的超商禮券，讓他相當開心。

癌症女鬥士葉明英昨天分享因篩檢而發現罹患大腸癌的心路歷程，她說，九年前參加大溪衛生所舉辦的社區篩檢，發現糞便潛血檢查結果為陽性，她緊張得一度拒絕就醫進一步確診，經衛生所護理師解說，才化解緊張不安的心情，並接受大腸鏡檢查，她憶起當時檢查煎熬片段還歷歷在目，醫師告訴她再晚就會來不及了。

葉明英表示，發現罹癌時已經是第三期，做完辛苦的化療與開刀切除，到現在已經第九年了，體認到自己多活了好多年，這些年來，只要是衛生所辦的檢查她都會參加。

大溪區衛生所主任林宜秀說，大溪區去年透過社區及職場等各項管道，提供包括子宮頸抹片、乳房Ｘ光攝影、口腔黏膜以及糞便潛血等四項篩檢服務，結果有五十二人透過篩檢發現罹癌，其中子宮頸癌廿七人、乳癌十二人、大腸直腸癌七人、口腔癌六人，且這四項癌症透過簡單篩檢即可早期發現。

符合四項癌症預防保健篩檢資格的民眾，即日起至九月卅日完成篩檢者，都可參加抽獎活動，今年共抽獎三次，每次抽出頭獎一名及普獎五十名，頭獎為超商禮券五千五百元、普獎一千元。