〈北部〉亞田賽短跑奪金 楊俊瀚拚世大運 全家將北上加油

2017-07-12

玉里86歲阿公、阿嬤超開心

〔記者花孟璟／花蓮報導〕廿歲的「台灣最速男」楊俊瀚在亞洲田徑錦標賽二百公尺摘金，是台灣在亞田賽短跑首金！遠在花蓮玉里老家的八十六歲阿公、阿嬤超開心，阿公昨穿著俊瀚的中華隊運動T，帥氣地稱讚孫子真是「不得了」，且下月全家還要上台北世大運為他加油！

台灣跑得最快的男人楊俊瀚是阿美族，老家遠在花蓮玉里鎮松浦部落，母校是玉里鎮松浦國小、玉東國中，楊俊瀚奪金消息傳回玉里，住家門口還有玉里鎮公所貼上紅榜、慶祝「玉里之光」！

松浦部落阿美族 天生好手

走進楊家客廳，整片牆都是俊瀚帥氣的比賽照片，阿公被問到孫子表現優異還笑得合不攏嘴。他說，從電視上看到俊瀚拿到金牌，稱讚愛孫「不錯、真的不得了啊」！他說，全家人都以俊瀚為榮，下個月世大運「全家人都要去台北當俊瀚的啦啦隊，替他加油！」阿公也說，等到年底賽程告一段落，會好好替他慶祝。

啟蒙教練謝德川是楊俊瀚的叔叔，在俊瀚的母校松浦國小、玉東國中都擔任不支薪的田徑教練，台師大「百欄女神」謝喜恩，則是謝德川的女兒，謝喜恩、楊俊瀚下個月都會參加台北世界大學運動會。

他說，松浦部落的阿美族孩子都很優秀，體能、身材等條件都好，是天生的田徑選手，非常以他為榮，也成為學弟妹最好的榜樣；玉東國中教練杜鎮宇也說，看到俊瀚從害羞的鄉下小孩，蛻變成能在媒體前侃侃而談、表現優秀的選手，令人感動及開心。