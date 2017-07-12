〈北部〉玉溪、鳳榮農會 蔡宗翰、黃榮和掌舵

2017-07-12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕辦理第二輪總幹事遴聘的花蓮玉溪、鳳榮二個地區農會，新任總幹事日前分別由蔡宗翰、黃榮和獲聘就任。玉溪農會新任總幹事蔡宗翰說，雖然遴聘過程有些「波折」，但將會努力化解派系，並致力於行銷玉溪米，增加農民收入。

花蓮各鄉鎮地區農會新任理監事會已在六月底由花蓮縣政府統一頒發當選證書，但總幹事人選則還有玉溪、鳳榮二個農會尚未塵埃落定。

上月花蓮縣府辦理農會總幹事候聘登記，玉溪登記蔡宗翰、劉德貞二人，鳳榮登記黃榮和一人，經農委會面試，三人都獲得審查合格，二個農會也都在前天照開理事會，進行總幹事遴聘投票。

玉溪地區農會理事會第二輪遴聘，花蓮農田水利會光復站站長蔡宗翰、前玉里鎮長劉德貞角逐，蔡宗翰獲得全部九席理事支持，獲聘總幹事。

鳳榮地區農會第二輪總幹事遴聘也是前天完成，唯一登記候聘的黃榮和，毫無意外獲理事會全體九票通過遴聘。

擁有文化大學碩士學歷，四十一歲的蔡宗翰說，玉溪地區以稻米為農產品最大宗，他就任後全力加強稻米產銷，除了繼續行銷「玉溪米」品牌，也將設法更新老舊的碾米廠設備，預估需要六百萬元左右，將爭取上級單位支持。

四十五歲的黃榮和原為農會推廣股員工，去年破釜沈舟辭職參選總幹事，獲得基層農民支持當選。黃榮和說，將結合公所加強西瓜、稻米的行銷，提昇品質，也將輔導休閒農業結合地方傳統文化，他強調「今天起隨傳隨到」。