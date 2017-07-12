〈北部〉世代交替 羅東農會選出47歲總幹事

2017-07-12

第二輪遴選 縣內最年輕「舵手」

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮農會總幹事遴聘，尋求三連霸的前績優總幹事黃智庸四個月前意外落馬，昨天辦理第二輪遴選，由鎮農會推廣部技術員吳聰杰雀屏中選，成為新「舵手」，四十七歲的他是縣內最年輕農漁會總幹事。

羅東鎮農會在三月十三日召開新任理事會，並遴聘總幹事，黃智庸原本被認為十拿九穩，不料，九席理事，有七席投下反對票，選情大翻盤，出現創會百年來總幹事續聘未過首例，也是宜蘭縣今年唯一辦理總幹事第二輪遴選的基層農會。

之後開放登記重新遴選，在鎮農會任職三十年的黃智庸，見大勢已去黯然退休，僅吳聰杰登記候聘，吳有二十二年資歷，學經歷俱佳，獲得許多理事認可，局勢逐漸明朗。

「全數通過！」羅東鎮農會昨召開臨時理事會，遴選新任總幹事，九席理事均投下同意票，遴聘吳聰杰接任，理事長陳漢鍾認為，新人出線象徵啟動世代交替，期許吳全力以赴，為百年老店再創新局，選舉結果揭曉，各界陸續送花祝賀。

百年老店 9席理事投同意票

吳聰杰說，接下總幹事職務，是承擔責任的開始，一定會認真打拚，不辜負託付與期待，農業事務愈來愈多元，競爭更加激烈，他將秉持初衷，帶領農會團隊迎接各項挑戰。

吳聰杰是農家子弟，父親吳正尚曾任五結鄉農會理事長，嘉義農專畢業的他，民國八十四年進入羅東鎮農會任職，在供銷部、食品加工廠、推廣部服務過，歷練完整。

羅東鎮農會去年剛過百歲生日，歷屆選舉少有火花，本屆總幹事遴選峰迴路轉，事隔四個月後總算塵埃落定。