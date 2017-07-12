〈北部〉二期稻作保險 政府補助90％保費

2017-07-12

〔記者李容萍／桃園報導〕市府農業局配合農委會推動「水稻區域收穫農作物保險商品」，即日起至七月底，試辦階段以最利農民投保方式辦理，保費由農委會補助五十％，市府也補助最高四十％保險費，農民只需自付十％保險費，即可獲得百分之百的保障，不僅自費金額不高，且投保手續簡便，理賠簡易。

每公頃保費 不到四百元

農業局長郭承泉表示，近年來因氣候異常，導致天災不斷及病蟲害嚴重造成農作減產，為補償農民水稻產量損失，農委會與富邦產物保險公司於今年二期作推動「水稻區域收穫農作物保險商品」試辦計畫，保費額度因各地風險係數不同，每公頃由一四五至三二六元不等，若以水稻平均生長需一二○天計算，平均一天不會超過三塊錢。

投保申請 至本月底截止

農業局農務科長胡淑芬也說，目前推動農業保險項目有水梨、芒果，今年下半年新增水稻，且以二期作水稻為主，投保申請至七月底截止，逾期保險公司不再收件，有意投保農民可儘速至各地公所、農會或富邦產險公司各地服務據點洽詢投保，富邦產險免付費電話：0800-009888。

胡淑芬說，農業天然災害現金救助與水稻保險並行，在水稻保險試辦期間，若發生天然災害，農民一樣可請領天然災害救助金，若是嚴重災害或蟲害疫病等導致巨幅減產及影響產量等災害救助無法涵蓋部分，透過參加水稻保險也可減低農業經營風險、降低損失，不用再望天興嘆。