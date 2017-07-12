〈北部〉免試放榜 5A學生 18名讀市高4人選職校

2017-07-12

〔記者陳昀、李容萍／桃園報導〕桃連區高中職免試入學、特色招生昨放榜，至少要5A且總積點卅二點才能錄取武陵高中；教育局也發現，成績前端的學生選讀職業類科、市立高中的情形越來越普遍，今年5A學生中有十八人選讀市高、四人選讀職業類科。

今年全市有兩千多人會考成績5A，有四名5A學生分別選讀育達高中廣告設計科、啟英高中資料處理科、國立北科附工電機科、新生醫護管理專科學校。選讀育達的學生為龍岡國中畢業生，龍岡國中表示，該學生對美術設計有興趣，看到姊姊在育達的就學情況不錯，加上離家近，所以選讀。

在市立高中部分，平鎮高中、南崁高中、大園國際高中各有六名5A學生選讀。平鎮高中校長謝錦雲說，選讀該校六人中，有兩人為5A++，除了就近就學因素，也可能是校方近年在國際教育、校園平權及行政E化等建設做出口碑。

今年總錄取率逾九十九％

教育局指出，今年有一萬九四四二人參與分發，共一萬九三一○人錄取，總錄取率九十九．三二％，比去年的九十六．三一％上升，其中以第一志願錄取者有七十六．四八％、前三志願錄取者占九十四．二四％，今年教育局鼓勵學生將志願填滿，第一階段僅一三二人落榜。

納入桃連區共同選填的五專免試名額有五五二名，共錄取四一○名；內壢高中、大園國際高中三個特招班共一二一個招生名額都已額滿，其中有三名5A學生，有兩人分別從高雄、台中跨區報考。

尚有二二一四個續招名額

教育局表示，目前還有二二一四個續招名額，學生可於七月廿八日前，向各校洽詢，或查詢教育部免試入學續招資訊網。

教育局提醒考生，今年不另寄錄取結果通知書，會發送簡訊給考生，也可上免試志願選填網查詢，錄取學生只需攜帶畢業證書及相關文件於明天到各校報到，如果想報名後續其他入學管道，後天下午兩點前，必須到錄取學校辦理放棄資格。而欲進行分發結果複查、申訴者，必須於今天下午四點半前，向承辦免試的楊梅高中申請。