〈北部〉嗆誰是惡人 五結鄉代會主席沈信雄不排除提告

2017-07-11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣民進黨籍五結鄉代廖啟賢等人，日前抨擊同黨籍鄉代會主席沈信雄，在三年前主席、副主席選舉，未依縣黨部決議跑票，被懲處後竟批縣黨部主委林進財是太上皇，此舉形同「惡人先告狀」，沈信雄昨回嗆「到底在說誰是惡人」，不排除對廖提出告訴；廖啟賢說，只是比喻，勿過度解讀。

一○三年五結鄉代會主席、副主席選舉，民進黨宜蘭縣黨部開會決議力挺廖啟賢、陳林煌角逐，同黨籍的沈信雄、陳美華、陳啟生未支持，最後由沈信雄、陳美華當選，縣黨部上月對三人做出停權兩年處分，沈信雄等三人不滿懲處，本月五日批評林進財如太上皇，廖啟賢隔天回批「惡人先告狀」。

沈信雄說，當初會議未決定主席提名人選，既然廖啟賢有意參選，他也可公平角逐，豈料選完後，他卻遭「打壓」，一度轉頭回嗆廖，選舉就要輸得起，而非對媒體罵人是「惡人」，頻頻詢問在場官員及鄉代，「如果我是惡人，那到底誰是好人？」

廖啟賢說「惡人」只是比喻

廖啟賢沒有回應沈信雄，事後受訪時說，縣黨部決議在先，沈應尊重決議，「惡人」只是一種比喻，違反黨機制與規定，本就應受到合適的處置。

另外，三年前選舉，民進黨在五結鄉代選舉提名七人，當選六席，黨員陳林煌以無黨籍參選，未受黨紀處分，也引發沈信雄不滿，沈出示選舉公報，直指陳林煌未獲民進黨提名，為何縣黨部宣稱鄉代會拿下七席，是否有人說謊。

縣黨部發聲明澄清說，選前三個月，縣黨部通過決議，各選區因地制宜，可與非民進黨候選人採取合作或結盟聯合競選，選舉快報上列出幾個非黨籍合作結盟對象，陳林煌也在名單內。