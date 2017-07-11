〈北部〉豐年節大會舞 原住民很忙動感

2017-07-11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕原住民樂團「巴紮溜」主唱巴大雄的創作歌曲《原住民很忙》，曲風輕快琅琅上口，獲選今年花蓮縣府舉辦原住民聯合豐年節大會舞主題曲，縣府製作的歌曲ＭＶ在網路曝光一週，已吸引十六萬二千多次點閱，巴大雄說，希望歌曲呈現原民樂天、活潑以及積極向上的性格，希望帶動族語歌曲新風潮。

「割草、割草，割草，身體動起來！做木工、做木工，身體動起來」！ＭＶ中原住民舞者穿著傳統服裝在豐濱鄉靜浦村祭場、長虹橋上歡快跳舞，襯托藍天大海呈現健康形象。

詞曲創作者是來自花蓮瑞穗鄉迦納納部落的歌手巴大雄，也是創作樂團圈子有名的「巴紮溜」樂團的主唱。巴大雄說，《原住民很忙》二○一三年創作，歌詞裡面呈現原住民割草、做木工的勤奮努力形象，「在太陽還沒升起的清晨四點開始工作，誰叫我們這麼的認真」，也結合阿美族古調，琅琅上口很好聽。

縣府昨舉辦大會舞發表活動，頒發感謝狀。縣府原住民行政處長陳建村說，豐年節將在七月廿一日起「連續三個月亮」的傍晚五點半到九點半在花蓮縣立美崙田徑場舉行，三天主題依序為「PATATA獻」、「PABATIS分享之夜」以及「PAKALEMED祝福之夜」，每晚有主題百人舞蹈演出、樂團巴紮溜演出創作歌曲，以及曾登上國家音樂廳的台東AMIS旮亙樂團表演阿美族樂器「竹鐘」，每晚「千人大會舞」，歡迎遊客體驗。