〈北部〉武荖坑野溪戲水 推4水域主題

2017-07-11

抗夏大作戰 遊客下水體驗

〔記者張議晨／宜蘭報導〕今年暑假，宜蘭又多一處玩水勝地！即日至八月底，縣府在武荖坑風景區舉辦「抗夏大作戰」，推出SUP體驗、魚雷飄飄、童玩水槍及石頭疊疊樂等四項水域主題遊憩，要打造與童玩節不一樣的的野溪水域活動。

武荖坑素有「武荖林泉」之稱，溪水清澈，園區四百公頃，其中露營面積七十公頃，是國內最大公營露營地，園區有新城溪流經，是避暑好去處，每年暑假，吸引不少遊客戲水露營，縣府今年暑假除了在冬山河親水公園舉辦童玩節，另在武荖坑規劃不同風格的戲水活動。

外縣市民購票 2項活動限額

園區戲水設施標榜親近大自然，昨天就有遊客迫不急待下水體驗，因溪水清澈沁涼，不少人直呼「好爽！」，從桃園到此露營的葉先生說，武荖坑的水質乾淨，周邊設備一應俱全，比起台灣其他露營區來得方便，他過去到各地露營最害怕蚊子，此行到武荖坑還沒被蚊子滋擾，留下好印象。

縣府工旅處長陳長偉說，武荖坑堪稱全國最佳烤肉區、露營區，水域適合戲水，因為水質清澈，地方流傳「武荖坑大石鼓，阿兼城水查某」俗諺，意指新城溪流經的武荖坑盛產大石頭，下游聚落阿兼城（現今冬山鄉東城、大興村）女孩，飲用潔淨水源，長得特別漂亮。

武荖坑園區宜蘭縣民免票入園，外縣市遊客要購票，SUP體驗、魚雷飄飄採預約報名，這兩項遊戲一天限額一百二十人，童玩水槍一支十元，餘均免費，活動官網：http://www.wulaokengsummer2017.com，或洽宜蘭縣休閒農業發展協會，電話：03-9327191。