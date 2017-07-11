〈北部〉拚台彩威力盃少棒冠軍 花蓮提前集訓

2017-07-11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕由大樂透頭獎得主捐贈一﹒二億元給花蓮縣舉辦的「台彩威力盃全國少棒賽」，雖然冠軍獎金高達一百萬元，但舉辦四屆以來，花蓮縣最佳成績只有第二屆拿過銅牌。為此花蓮縣今年「提前二個月」，從暑假七月一日起展開集訓工作，縣府教育處長劉美珍說，今年比去年提早集訓兩個月，盼及早培養球員默契，希望能真正地把獎盃留在花蓮。

因為一名出身花蓮的威力彩頭獎得主對棒球的熱愛，得主捐出一﹒二億元給花蓮縣，從二○一三年開始，要在花蓮縣「連續舉辦二十年的少棒比賽」，讓偏鄉球員不用跑到外縣市就能和來自全國的好手切磋。

台彩威力盃比賽今年邁入第五屆，將在十二月七日至十日在花蓮國福棒球場舉行，花蓮縣將有兩支球隊參賽。不過，花蓮縣過去四年的比賽成績都沒能拿到冠軍，最好的成績是二○一四年的第二屆，由「花蓮紅隊」拿到銅牌；賽後檢討中，包括集訓時間不夠長、以及球員為了參加各種盃賽臨時被抽調回原校，導致球員默契不佳都是原因。

縣教育處長劉美珍說，今年準備作業提前到今年三月份開始，其中，花蓮代表隊球員選拔，於今年三月到六月陸續舉行，目前包括第一批廿四名主力球員、以及教練團成員都已選拔完成；此外，去年集訓一直到開學後才舉辦，今年則提前於暑假七月一日開始，於花蓮國福棒球場進行訓練工作。

她說，第二批球員八名也會在開學前選拔完成，而開學後各校球員返回原本學校就讀，採取「週六、週日」假日集訓模式，至賽前一個月十一月開始，全部三十二名球員都會統一到花蓮市中正國小隨班附讀，白天集訓、晚上課業輔導，中南區球員統一住宿花蓮縣府租的球員宿舍，希望打出好成績。