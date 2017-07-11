〈北部〉花蓮7青少棒國手 11月赴日打亞錦賽

2017-07-11

華南金控盃首度奪冠 縣府發40萬元

〔記者花孟璟／花蓮報導〕由玉里鎮三民國中為主力的花蓮縣棒球代表隊，上月底勇奪華南金控盃全國青少棒錦標賽冠軍，也是花蓮縣代表隊第一次在華南金控盃拿到冠軍，預計今年十一月將赴日參加第九屆亞洲青少棒錦標賽。

花蓮縣府昨頒發體育比賽優秀獎金共四十萬元給代表隊，包括球員九人及教練一人，每人四萬元獎金；這也是華南金控盃自九十七年開辦迄今，花蓮縣代表隊首次打進華南金控盃冠軍，取得亞洲青少棒比賽門票。

三民國中球員為主力 返玉里慶功

華南金控盃全國青少棒比賽為亞洲青少棒錦標賽的台灣區選拔賽，今年全國共有十七支隊伍參加預賽，花蓮縣代表隊由縣賽冠軍三民國中的十名球員為主力，搭配化仁國中四名及光復國中一名球員，共十五名球員到台中參加全國賽，以預賽三場全勝、決賽二場全勝，連贏五場奪下冠軍盃，全隊回到花蓮後還在玉里舉辦慶功遊行活動，相當盛大！

個人獎包括完投七局的投手鄭澔拿下最有價值球員獎，總教練張志強也獲得教練獎，張並獲得本屆亞洲青少棒錦標賽台灣隊總教練資格，同隊的汪天祥、江文忠二位教練也加入台灣隊教練。

張志強說，台灣隊二十名球員，以花蓮七名球員是主力，包括內野手鄭澔、捕手陳致嘉、外野手劉主安、內野手楊鈺翔、投手潘凱威、外野手邱智堃以及內野手馬傑森七名球員；搭配台東縣四人、台中市三人、高雄市二人、以及新北、桃園、台南、屏東球員各一人合組聯隊，預計十一月一日到五日前往日本靜岡參加二○一七年第九屆亞洲青少棒錦標賽。

張志強說，比賽過程許多球員家長全程陪同，成為最佳後盾，其中陳致嘉出身單親家庭，由果農爸爸獨力撫養，對棒球十分認真努力；陳致嘉說，他小學二年級開始打球，四年級加入瑞穗國小棒球隊，此後每年都代表花蓮參加全國比賽，今年成績最好拿冠軍，很開心，希望將來成為職棒選手，替爸爸分憂解勞。