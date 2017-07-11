〈北部〉碗公溜滑梯像墓塚 竹市府將彩繪

2017-07-11

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府耗資一千六百五十萬元進行經國路綠園道二期工程，標榜最受小朋友喜愛的碗公型溜滑梯昨天啟用，不過卻有當地老人家擔憂說，這個碗公型溜滑梯有像一個大墓塚，建議市府能加點顏色。

新竹市府城銷處長顏章聖說，市府會從善如流，加點顏色做彩繪，例如繪製彩虹線條等，讓視覺感變得多彩繽紛，也減少老人家的疑慮，會討論後進行，預計幾週就能完成。

新竹市府推動四公里的新竹之森城市綠廊，昨天進行新竹綠園道二期改造工程啟用典禮，其中新建的碗公型磨石子溜滑梯成為焦點，市長林智堅表示，新竹綠園道改造工程有三期，總經費四千八百八十萬元，預計打造全長一千公尺、寬六公尺的林蔭步道。

其中一期工程民權民生段去年底完工，二期工程為經國路東大、民權路段，改善內容包括擋住人行動線的花台進行改造，現在民眾能舒服走進綠色廊帶，也解決長期積水問題，並劃設機車停車位提供停放空間，重新設置卅九處照明系統，也有一千六百坪活動草坪。

二期工程的特色是提供適合各年齡層同遊的休閒環境，像碗公型磨石子溜滑梯與攀爬區、老人體健區、林蔭曲線步道等。

林智堅說，碗公型溜滑梯遠看如同一個大大的微笑，也可稱為「微笑溜滑梯」，市府十五日將舉辦「開飯食堂」，邀請十四間在地美食店家來綠園道，現場料理招牌菜，歡迎市民朋友一起來開飯。