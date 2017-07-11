〈北部〉竹北福興路電桿地下化 年底前完工

2017-07-11

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市福興路電桿地下化工程終於動了！竹北市公所表示，經多年協調，台電公司正在辦理福興路電桿地下化工程，公所將配合把道路單側的路燈，遷移到中央分隔島，採雙叉照明方式，以兼顧視線與景觀，預計年底前可完工。

台電新竹區營業處表示，配合中央防災電桿地下化政策，台電逐年編列預算，執行強化配電線路防災韌性計畫，竹北福興路和六家一路八條道路部分路段也在地方爭取下納入；其中，竹北福興路和湖口鄉一一七號縣道部分圓山桿，今年底前將執行完畢。

竹北市福興路（竹廿二線），原為一二○號縣道的一部分，為竹市往來縣治區、高鐵特定區與芎林的東西向要道，車流量大；不過，早年福興路拓寬為廿公尺後，在路中央施作紐澤西護欄分隔，路燈仍位在道路一側，照明不足，且密密麻麻的電線交織在電桿上，影響都市景觀。

多年來，地方民意代表頻頻提案建請改善，但因各單位對於經費分擔意見不一等因素，協調多年都無進展，最近獲中央金援，終於動工。

竹北市長何淦銘表示，福興路電桿地下化計畫，獲補助一千多萬元，由台電辦理下化工程，公所和里長配合協調用地取得，將兩側的路燈遷移到中央分隔島，現正編列預算。

公用事業課課長李霖文說，工程範圍從福興路與博愛街到縣政二路，長度約一千四百公尺，預計新建四十支雙叉的高壓鈉燈，將配合台電同步施工，儘量不影響正常供電。