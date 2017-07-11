〈北部〉青少年抽電子菸 苗栗高於全國平均

2017-07-11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕防制菸害，電子菸成為衛生健康單位最頭痛敵人！苗栗縣衛生局指出，根據統計顯示，全國成人使用時下流行的電子菸比例下降，不過青少年卻逐年上升，其中苗栗縣比例甚至高於全國平均，讓衛生局也說「看到數據都覺得恐怖」，且稽查困難度高，目前僅查獲一件。

苗栗縣衛生局企劃科長徐玉清表示，衛福部國民健康署調查成人以及青少年吸菸行為，發現成人使用電子菸比例從前年的百分之零點九下降至去年的百分之零點五；但國中生、高中職學生使用比例卻逐年上升，有待加強宣導。

衛福部統計資料顯示，目前電子菸尼古丁檢出率高達七成，具有成癮性，且一瓶電子菸三十毫升的補充液即含一百八十毫克尼古丁，相當於兩百廿五支紙菸，相當驚人。

徐玉清強調，電子菸含有甲醛、九成含有乙醛，都屬於致癌物質，且使用的菸油等物品所含成分不明，有些使用者或是菸油製造者甚至添加安非他命、大麻等毒品，可能讓使用電子菸者染上毒癮，不得不慎。

另外，製造商常添加帶有特殊風味、甜味、薄荷味或其他香味等調味物質，讓不少年輕人口耳相傳、販售者都將不同零件、組合拆開販賣，且幾乎都透過網路買賣，讓稽查難度更高，目前苗栗縣衛生局只在頭份市查獲一名菸酒商販售，顯現查緝難度。

苗縣府衛生局為防制青少年吸食菸品除加強宣導，也配合校外會及苗栗縣警局少年隊，於青少年常去的場所加強聯合稽查，以防不肖業者利用暑假期間，以各種方式來進行電子煙的廣告行銷。

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