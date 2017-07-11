〈北部〉桃機公司徵才 起薪33K到60K

2017-07-11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園國際機場公司正進行第三航廈建設，同時需要各項營運管理人才，以面對日益提升的客貨運成長需求，即起辦理從業人員招募甄試，起薪三萬三千元、最高六萬多元，即日起至七月廿二日受理報名。

桃機公司指出，招募類組包括工程管理、營運及行政管理、身心障礙組，共錄取正取六十四人，備取六十四人，筆試測驗時間為七月廿九日，口試測驗時間八月十九日，八月廿八日公告錄取名單，一律採網路報名，有意願報名民眾可至桃機公司的甄試專區網頁報名。